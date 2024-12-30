HP LİDERİ ÖZERSAY UBP MİLLETVEKİLİNİN SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASINDA SON GELİŞMELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Şiddetli rüzgarın bu gece yarısından yarın sabah 06.00’ya kadar sürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji raporuna göre, bölge denizlerinden Doğu Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden esen kuvvetli rüzgarın zamanla şiddetlenerek 7 kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esmesi bekleniyor.
Editör: Mehmet Mehmet