Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Şiddetli rüzgarın bu gece yarısından yarın sabah 06.00’ya kadar sürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji raporuna göre, bölge denizlerinden Doğu Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden esen kuvvetli rüzgarın zamanla şiddetlenerek 7 kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esmesi bekleniyor.