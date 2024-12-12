Meteoroloji Dairesi, bu akşam 20.00’den yarın 11.00’e kadar, denizlerde 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’ta fırtınamsı rüzgar beklenmektedir. Bölgemiz denizlerinden batı Taurus'ta kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.” denildi.