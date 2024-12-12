Meteoroloji Dairesi, bu akşam 20.00’den yarın 11.00’e kadar, denizlerde 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.
"Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'den gelecek yatırımcılara açılmasıyla ilgili endişeler yersiz"
Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’ta fırtınamsı rüzgar beklenmektedir. Bölgemiz denizlerinden batı Taurus'ta kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.” denildi.
Editör: Mehmet Mehmet