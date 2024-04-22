Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Ahmet Uçar yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.45 sıralarında, Ahmet Uçar (E-26) JT 218 plakalı araç ile Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde, Citröen ışıklarından Metehan çemberine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Uçar, yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.