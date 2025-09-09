Küçük Kaymaklı’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen A.S.(E-23), A.J.(E-27) ve A.M’nin (E-35) kullanımlarında bulunan araçta arama yaptı. Aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında A.M’nin evinde yapılan aramada ise, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet elle sarılmış sigara bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.