Polisiye olaylar... Görevini kötüye kullanmakla suçlanan şahıs tutuklandı
Küçük Kaymaklı’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen A.S.(E-23), A.J.(E-27) ve A.M’nin (E-35) kullanımlarında bulunan araçta arama yaptı. Aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında A.M’nin evinde yapılan aramada ise, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet elle sarılmış sigara bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.