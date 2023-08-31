Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı meslek liseleri için ikinci tur başvurular yarın başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında meslek liselerinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ikinci tur başvurularını 1 Eylül – 5 Eylül (her iki tarih dahil) tarihlerinde mezun oldukları okullara yapacak. Özel okullardan mezun olup mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler ise başvurularını herhangi bir meslek lisesinde yapabilecek.

Başvuru formunda eğitim almak istedikleri okul ve alanlarda 5 tercih yapabilecek olan öğrencilerin hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 6 Eylül Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası mebnet.net adresinden, diploma dereceleri ile birlikte açıklanacak.

Açıklanacak olan sonuçlara göre meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler, kayıtlarını 6 - 8 Eylül (her iki tarih dahil) tarihleri arasında yerleşme hakkı kazandıkları meslek liselerine yapacak.