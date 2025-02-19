Meslek Eğitimi Projesi kursiyerleri, yarın düzenlenecek sertifika töreni öncesinde bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek, teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında yürütülen, Akdoğan ve Değirmenlik’te düzenlen sele-sepet sesta örücülüğü koza işi ve Karpaz Dokuma Sanatı Eğitimi Kursları Sertifika Töreni yarın düzenlenecek.

Tören öncesinde Eylem Dolmacı başkanlığındaki bazı kursiyerler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Kabulde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Kabulde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, göreve geldiklerinden beri kadınların çalışma hayatına dahil olmasına ve Kıbrıs kültürünün yaşatılmasına önem verdiklerini vurguladı. Gardiyanoğlu, meslek eğitimi kurslarını tamamlayan kadınların sosyal güvenlik çatısı altına alınması konusuna büyük önem verdiklerini ve bu kurslar sayesinde bunu başardıklarına inandıklarını söyledi. Bakan Gardiyanoğlu, Türkmenköy ve Beyarmudu bölgelerinde de benzer kursların açılacağını duyurdu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, projenin Akdoğan ve Değirmenlik bölgelerinde üç aydır uygulandığını ve yaklaşık elli kadının faydalandığını açıkladı. Katılımcıların hem sosyalleştiğini hem de meslek edindiğini belirten Ecevit, projenin 2025 yılında da devam edeceğini ifade etti.

Kursiyer kadınlar adına konuşan Eylem Dolmacı ise, el sanatlarını mesleğe dönüştürme projesinin ülkede bir ilk olduğunu ve büyük ilgi gördüğünü belirterek, yarın yapılacak sergi öncesinde minnet ve teşekkürlerini iletmek üzere geldiklerini söyledi. Projenin devamını beklediklerini ifade eden Dolmacı, koza işi, dokuma işi ve sele sepet bitki örücülüğü eğitimlerinin üç ayda tamamlandığını ve artık üretim aşamasına geçtiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından kursiyerler, Bakan Gardiyanoğlu’na çiçek takdim etti.