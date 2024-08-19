Mesarya Belediyesi Dörtyol Polis Karakolu’na araç bağışında bulundu.

Mesarya Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, araç törenle Dörtyol Polis Karakoluna teslim edildi. Dörtyol Polis Karakolunda gerçekleşen törene, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Gazimağusa Polis Müdürü Nihat Can, Gazimağusa Müdür Yardımcısı Hüseyin Kafa ve Dörtyol Karakol Amiri Ertan Demir katıldı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif törende yaptığı konuşmada, Dörtyol Polis Karakolu’nun geniş bir sorumluluk alanı olduğunu, karakolun bölge halkına daha hızlı ve iyi hizmet verebilmesi adına yapılan bu ve buna benzer katkıların devam edeceğini ve bölge polisi ile halkın huzur ve güvenliği için her zaman iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Gazimağusa Polis Müdürü Nihat Can, ise Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’e suçla mücadele konusunda Polis Teşkilatına yapmış olduğu bu anlamlı destekten dolayı teşekkür etti, plaket takdiminde bulundu ve Mesarya Belediyesi ile işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.