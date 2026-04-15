Çağın gerektirdiği becerilerle donatılmış bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen destekle birlikte, okulun robotik kodlama atölyesi daha etkin bir yapıya kavuşturuldu. Sağlanan ekipmanlar sayesinde öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve analitik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu anlamlı katkı, öğrencilerin teknolojiyle daha erken yaşta tanışmasına olanak sağlarken, aynı zamanda onların üretken ve yenilikçi bireyler olarak yetişmesine de zemin hazırlıyor.

Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en değerli katkılardan biri olduğuna dikkat çekerek, toplumsal gelişime katkı sağlayan projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Lapta İlkokulu müdürü Nihat Oral ise sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu iş birliğinin öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü, eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle topluma değer katmaya ve geleceğin nesillerine yatırım yapmaya devam ediyor.