Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çavuş, yayımladığı taziye mesajında, “önceki gün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, dün ise Kahramanmaraş’taki Aysel Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıların haberi derin bir teessürle öğrenilmiş olup, hepimizi derinden sarsmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Çavuş, bu menfur olaylarda hayatını kaybeden öğretmenlere ve masum öğrencilere Allah’tan rahmet diledi; kederli ailelerine, yakınlarına ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten taziyelerini sunduğunu ifade etti.