Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) sağlıkta tam mesai uygulaması sebebiyle aldığını kaydettiği grev kararını “kamu vicdanını rahatsız eden ve anlaşılması güç bir tavır” olarak nitelendirerek eleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken yazılı açıklamasında tam gün uygulamasıyla polikliniklerdeki yoğunluğun azalacağını, tıbbi müdahalelerin ve muayenelerin sayısının artacağını, vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine zamanında ulaşabileceğini ve sağlık hizmetleri verilirken yaşanan birçok sorunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Tam mesai uygulamasının doğru ve gerekli olduğunu belirten Ötüken, Tıp-İş’in çalışma koşullarının ağırlığını, eksik kadroları ve yetersiz altyapıyı gerekçe göstererek sağlıkta tam mesai uygulamasını kabul etmemesi ve grev kararı almasının, kamu vicdanını rahatsız eden anlaşılması güç bir tavır olduğunu söyledi.

Ötüken, yürürlükteki yasalar çerçevesinde tüm kamu görevlileri için geçerli olan mesai saatlerine uymak zorunda olan doktorların bu konuda ayrıcalık talep etmesi ve tam mesaiye geçmek için çeşitli şartlar öne sürmesinin, doktorluk mesleğinin imajına zarar veren, doktor ve hasta arasındaki insani diyaloğa uymayan bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Tıp-İş'in grev kararının vicdan sahibi ve Hipokrat yemininden taviz vermeyen çok sayıda doktor tarafından kabul görmediğini ve tepkiyle karşılandığını kaydeden Ötüken, Sağlık Bakanlığı’nın halkın zamanında ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için başlattığı, sağlıkta tam mesai uygulamasını desteklediklerini belirtti.

Ötüken, sağlık sisteminin tüm paydaşlarına var olan sorunların yasal mevzuat çerçevesinde çözülebilmesi için bir araya gelmeleri çağırısında da bulundu.