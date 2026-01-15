Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, ölümünün 42’nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Ötüken, yayımladığı anma mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün sömürge yönetimine karşı verilen mücadelede Kıbrıs Türk halkına önderlik ettiğini belirterek, sahibi olduğu Halkın Sesi gazetesi aracılığıyla Kıbrıs Türklerinin direniş ruhunun her zaman canlı kalmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sonrasında yürüttüğü çalışmalar ve dönemin yöneticilerine verdiği desteğin, Kıbrıs Türk halkının devletleşme sürecinin yönünü belirlediğini ifade eden Ötüken, Küçük’ün halkla kurduğu kopmaz bağın gelecek nesiller için yol gösterici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ötüken mesajında, “Bugün bizlere düşen görev; Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadeleyi, benimsediği ilkeleri, halkına ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlılığını unutmamak ve unutturmamaktır” ifadelerini kullandı.

Göktürk Ötüken, mesajının sonunda Kıbrıs Türk halkının unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ifade etti.