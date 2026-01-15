Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, Kıbrıs Türk öğretmenlerinin, Dr. Fazıl Küçük’ün açtığı yolda emin adımlarla yürüdüğünü ve aziz mücadele ruhunu saygıyla selamladığını vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 42’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Turgut, Küçük’ün, “Biz benliğimizi kurtarmak; hakkımızı almak için ortaya atılıyoruz. Eğer birleşir, tek bir kale haline gelirsek o zaman gelişmemiz; uğraşmamızla isteklerimizi elde edebileceğiz” sözleriyle akıllara kazınan, Kıbrıs Türkü’nün içinden çıkan saygın ve unutulmaz bir lider olduğunu belirtti.

Dr. Fazıl Küçük’ün, sömürge yönetiminde Kıbrıs Türk halkının haklarını savunduğunu, dava arkadaşları ile birlikte verdiği mücadele sonunda Enosis’i engellediğini kaydeden Turgut, Küçük’ün “Kıbrıs davasının Türkiyesiz çözülemeyeceğine” inanarak hareket ettiğini ve Kıbrıs Türklerinin anavatanına bağlı bir halk olması için çalıştığını ifade etti.

KIBTES olarak, Dr. Fazıl Küçük’ün sözlerinde ve eylemlerinde işaret ettiği gibi gençlerin öz değerlerine bağlı ve yüce Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyan bireyler olarak yetişmesi için durmadan çalışacaklarını belirten Turgut, Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesi sürecinde asla unutulmayacak bir çığır açan Dr. Fazıl Küçük’ü 42’nci ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.