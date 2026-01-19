Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) personel eksikliği gerekçesiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda başlattığı grevi, cuma günü mesai bitimine kadar askıya aldığını duyurdu.
Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yaşanan sorunun çözülmesi amacıyla gerekli adımları atması için grevi askıya aldıklarını belirtti.
Memur-Sen, Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda Cuma günü grev başlatmıştı.