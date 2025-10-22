İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas'ın Filistin'in geleceğinde siyasi bir rolü olmadığını kabul etmeden ve silah bırakmadan, Filistin Devleti'ni tanımayacaklarını söyledi.

Meloni, Brüksel'de 23-24 Ekim'de yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, uluslararası gündemdeki konular ve bunlara ilişkin hükümetinin tutumuna dair parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'na hitap etti.

AB Liderler Zirvesi'nin de son derece karmaşık bir uluslararası dönemeçte yapılacağını belirten Meloni, bugün 3. yılını dolduran hükümetinin hem İtalya hem AB için nadir görülen bir istikrarı temsil ettiğini söyledi.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu ve Şarm el-Şeyh'te imzalanan 20 maddelik planın bölge için olumlu bir gelişmeyi temsil ettiğini belirterek, "Bu önemli adımı mümkün kılan diplomatik çabaları için tüm arabuluculara derinden minnettarız. Mısır, Katar ve Türkiye hükümetlerinden bahsediyorum ancak özellikle de inkar edilemez bir başarıya ulaşmak için olağanüstü bir enerji harcayan ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsediyorum." dedi.

Uzun bir aradan sonra Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için güvenilir bir olasılıkla karşı karşıya olduklarını, ancak durumun kırılgan da olduğunu dile getiren Meloni, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederken, İsrail'in sivil can kaybına yol açan misillemesine de katılmadıklarını kaydetti.

Meloni, plandaki hedefe ulaşmak için Hamas'ın geçiş yönetimi ve Filistin Devleti'nde hiçbir rolünün olmayacağını kabul etmesi ve silahsızlandırılması gerektiğini savunarak, "Bunlar aynı zamanda İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için gerekli ön koşullardır ve bu parlamento tarafından da belirtilmiştir. Hükümet, bu koşullar gerçekleştiğinde harekete geçmeye hazırdır. İtalya, tüm tarafları planın şartlarına saygı duymaya ve bu barış ışığının sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırmaktadır. Elbette, İtalya üzerine düşeni yapmaya hazırdır." diye konuştu.

Meloni, yasa dışı İsrailli yerleşimcilere karşı olduklarının altını çizerek, "İsrail yerleşimlerini genişletme planlarını kınıyoruz ve bazı İsrailli yetkililerin şiddet içeren açıklamalarını kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle onlara karşı Avrupa'nın bireysel düzeyde kısıtlayıcı önlemlerini desteklemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Mart 2024'te başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyası ile 200 tondan fazla yardım gönderdiğini, 196 Gazzeli'yi İtalya'da tedavi ettiği bilgisini paylaşan Meloni, "Yıllardır Eriha'da bulunan jandarmamızla (Carabinieri) Filistin polisine ve sayısını artırmaya hazır olduğumuz Refah'taki AB misyonuna eğitim vermeye hazırız. Bunu, Kasım ayı başlarında Roma'da görüşeceğim (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Başkan Abbas'a da söyleyeceğim." dedi.