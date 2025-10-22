Dünyanın en yaşlı devlet başkanı olan 92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, sekizinci kez seçimleri kazandı.

6 Kasım 1982’den beri devlet başkanlığı görevini yürüten Biya, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde ekim ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Ulusal Oy Sayım Komisyonunun paylaştığı geçici sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Paul Biya oyların yüzde 53,6'sını alarak seçimi kazandı.

Eğer sonuç resmileşirse dünyanın en yaşlı devlet başkanı Biya, ülkeyi 99 yaşına kadar yönetecek.

Biya’nın en yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary yüzde 35,1 oy aldı. Diğer adaylardan Cabral Libii yüzde 3,41, Bello Bouba Maigari ise yüzde 2,45 oy oranına ulaştı.

Ulusal Oy Sayım Komisyonu, sonuçların ülke genelindeki 58 bölgesel komisyonlardan gelen tutanaklara dayandığını bildirdi.

Muhalif lider Issa Tchiroma Bakary ise, yüzde 54,8 oyla seçimi kendisinin kazandığını iddia ederek, "Artık halk zaferini kutlayabilir çünkü kazandık. Halkın özgürlüğü pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullandı.

-İlk seçim 1982

Kamerun, 1884'te Almanya tarafından sömürgeleştirildi.

İngiliz ve Fransız güçler 1916'da Almanya'yı buradan ayrılmaya zorladı.

Üç yıl sonra Kamerun bölündü. Yüzde 80'i Fransızların, yüzde 20'si İngilizlerin oldu.

Fransa yönetimindeki Kamerun 1960'ta bağımsızlığını ilan etti.

Yapılan bir referandumun ardından İngiltere'nin eski sömürgesi Güney Kamerunlar Kamerun'a katılırken Kuzey Kamerunlar ise İngilizce konuşulan Nijerya'ya katıldı.

Paul Biya ilk kez 6 Kasım 1982'de ülkenin lideri seçildi.