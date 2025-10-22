Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ukrayna için Uluslararası Tazminat Komisyonu kurulmasını öngören sözleşme taslağını onayladığı bildirildi.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Reykjavik Bildirisi'nde belirlenen kapsamlı tazminat mekanizmasının ikinci ayağı olan "Ukrayna için Uluslararası Tazminat Komisyonu"nun kurulmasına ilişkin sözleşme taslağı Konseyin Bakanlar Komitesi tarafından onaylandı.

Tazminat Komisyonunun 2024 başından bu yana talepleri toplayan "Hasar Kaydı" mekanizması ile faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, sözleşmenin 16 Aralık'ta Lahey'de yapılacak konferansta kabul edilip imzaya açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sözleşme taslağının onaylanması "Avrupa Konseyinin Rusya'yı Ukrayna'da yürüttüğü savaştan sorumlu tutmaya ve Rusya'nın verdiği zararın hukuki ve ekonomik sonuçlarına katlanmasını sağlamaya" yönelik attığı önemli bir adım olarak nitelendi.