Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kolera salgınının hızla yayıldığını belirterek, 2025'in Ocak ayından itibaren ülkede 1700'den fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi.

MSF’nin açıklamasında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yılbaşından ekim ayının ortasına kadar 58 binden fazla şüpheli vakanın ve 1700'den fazla ölümün kaydedildiği belirtildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek için hızlı ve koordineli bir uluslararası insani yardım müdahalesi çağrısının yapıldığı açıklamada, ülkenin 20 kentinde salgının varlık gösterdiği ifade edildi.

Hastalığın daha önce kolera salgını görülmeyen kentlerde de dahil yeni bölgelere yayıldığı kaydedilerek, kötü hijyen koşulları, temiz suya yetersiz erişim ve sanitasyon eksikliğinin yayılmayı hızlandırdığı vurgusu yapıldı.

MSF'nin Güney Kivu program yöneticisi Ton Berg, "Ekiplerimizin çalıştığı her yerde durum endişe veriyor. Mevcut yapılar kolera ile mücadeleye uygun değil, ayrıca tıbbi malzeme ve aşı sıkıntısı var." dedi.

Hastalığı kontrol altına almak için yerel Sağlık Bakanlığı personeli ile çalıştıklarını belirten Berg, KDC hükümetini ve insani yardım kuruluşlarını kolera ile mücadeleyi desteklemek için mali ve tıbbi kaynakların ve aşıların dağıtımının yanı sıra acil durum müdahale mekanizmasını güçlendirmeye çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Ekim'de, bu yıl Afrika kıtasında görülen kolera salgınında 4 bin 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kolera, kirli su veya yiyecek tüketilmesiyle bulaşan bakteriyel enfeksiyon olarak biliniyor.