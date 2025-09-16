İran Cumhurbaşkanı: "Doha, Beyrut, Tahran, Şam ve Sana'da yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacak"
İçeriği Görüntüle
Meksika'nın güneybatısındaki Yucatan eyaletinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınına göre, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs Merida-Campeche yolunun 127. kilometresinde önce öndeki araca, daha sonra karşı şeride geçerek tırla çarpıştı.
Kazada 15 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışanları çıkarmak için uzun süre mücadele verdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.