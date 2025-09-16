Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, elektrik hatlarını geliştireceklerini ve üye ülkelerin ulusal şebekelerini daha entegre hale getireceklerini söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen "Draghi Raporu'ndan Bir Yıl Sonra" başlıklı konferansta konuştu.

Yeni Komisyonun dokuz ay önce göreve başladığını anımsatan von der Leyen, bu süreçte rekabetçiliği artıracak politikalara odaklandıklarını, temiz sanayi, yapay zeka, yeni kamu destek çerçevesi, uygun fiyatlı enerji eylem planı, tasarruf birliği, otomotiv endüstrisi, çelik ve kimyasal sektörü ile savunma yatırımlarına öncelik verdiklerini belirtti.

-"Yapay zeka yarışı daha yeni başladı"

Von der Leyen, "Günümüzde, teknolojik liderlik için küresel rekabet yapay zeka tarafından temelden yeniden şekilleniyor. Bu yeni yapay zeka yarışı daha yeni başladı.” diye konuştu.

Yapay zekada henüz kimin lider olacağının netleşmediğini anlatan von der Leyen, Avrupa'nın da bu alanda özellikle süper bilgisayarları ile öncü konumda yer aldığını belirtti.

Von der Leyen, Avrupa'nın yapay zeka uygulamasında iyi bir konumda olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın 30 yıl önce dijitalleşme ve çevrim içi olma konusunda çok yavaş davrandığını, geçmişteki hataları tekrarlamayacaklarını ifade etti.

"Bu sefer Avrupa yetişmeye çalışmıyor. Biz öncüler arasındayız. Avrupalı şirketler birçok yapay zeka uygulamasında ligin zirvesinde." diyen von der Leyen, bu yıl yapay zekayı benimseyen Avrupalı işletmelerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 67 arttığına dikkati çekti.

Von der Leyen, dijital altyapıyı endüstri ve inovasyonun hizmetine sunmaları gerektiğine vurgu yaparak "Yapay zeka fabrikaları kurduk ve yakında en iyilerini giga fabrikalara dönüştüreceğiz." dedi.

AB içindeki Tek Pazar'ın henüz tamamlanmamış olduğunu anımsatan von der Leyen, iç ticaretteki engellerin tarife anlamı taşıdığını bunun değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Avrupa ithal fosil yakıtlara aşırı bağımlı"

Von der Leyen, karbonsuzlaşma ve rekabet gücünü artırmanın enerji maliyetlerini düşürmekle anlam kazanacağını belirterek şöyle devam etti:

"Rakiplerimizden daha yüksek faturalar ödememizin temel nedenini biliyoruz. Avrupa ithal fosil yakıtlara aşırı bağımlı. Bu da enerji maliyetimizin küresel piyasalar tarafından belirlendiği anlamına geliyor. Ancak çözümü de biliyoruz. Bu çözüm, yenilenebilir enerji kaynakları ve temel yük olarak nükleer enerji gibi yerli enerji kaynaklarıdır. Bu, bize enerji güvenliği ve bağımsızlığı sağlar."

İzin sürelerini üçte iki oranında kısaltan bir Rüzgar Paketi başlattıklarını söyleyen von der Leyen, bu yılın ilk yarısında, Avrupa'da rüzgar enerjisine yapılan yatırımların 40 milyar avronun üzerine çıkarak rekor kırdığını vurguladı.

Von der Leyen, "Artık elektriğimizin yüzde 70'inden fazlası düşük karbonlu kaynaklardan geliyor. Sonuç olarak, geçen yıl fosil yakıt faturamızı 60 milyar avro azalttık." dedi.

Avrupa genelinde enerji fiyatlarının hala çok yüksek, çok değişken ve ülkeler arasında çok farklı olduğuna işaret eden von der Leyen, "Bazı üye ülkelerde elektrik, diğerlerine göre üç kat daha pahalı. Enerji ihtiyaç duyulan yerlere daha özgürce ulaşabilseydi, birçok fiyat artışı önlenebilirdi. Ancak ulusal şebekeler hala tam entegre değil." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Yeni bir şebeke paketi ve enerji otoyolları girişimi teklif edeceğiz. Bu girişim, enerji altyapımızdaki sekiz kritik darboğaza odaklanacak. Bu darboğazları teker teker ortadan kaldıracağız. Gerektiğinde fon sağlayarak devreye gireceğiz." diye konuştu.

- Draghi tespitleri

Öte yandan, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, geçen yıl, AB ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusunda rapor hazırlamıştı.

Draghi raporu, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret etmişti.

AB'nin ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere kıyasla rekabet gücünün düştüğüne vurgu yapılan raporda, Kovid-19 salgını, tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizler ve hızlı teknolojik gelişmelerin AB ekonomisinin zafiyetlerini ortaya çıkardığı belirtilmişti.