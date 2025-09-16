Ünlü Amerikalı aktör Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Redford'un Utah eyaletindeki evinde salı sabahı öldüğü duyuruldu.

BBC’nin aktardığına göre Redford'un ölüm nedeni açıklanmazken, uykusunda yaşama veda ettiği kaydedildi.

Yönetmen, yapımcı ve Aktör Redford, Sundance Enstitüsü aracılığıyla bağımsız sinemanın nüfuzlu destekçilerindendi.

Redford "Out of Africa" gibi yapımlarda romantik filmlerde, "The Candidate" ve "All the President's Men" gibi yapımlarda da siyasi hikayelerde rol aldı.

Sinemadan kazandığı milyonları 1970'lerde Sundance Enstitüsü ve Festivaline harcadı ve bağımsız sinemaya büyük destek verdi. Oyunculukta hiç Oskar Ödülü alamadı ama ilk yönetmenliği "Ordinary People" ile en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini almayı başardı.

Ancak yine de en çok Paul Newman ile 1969'da yaptığı "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ve 1973 yapımı "The Sting" gibi iki klasik filmle akıllarda kaldı.

Mahremiyetine çok önem verdiği bilinen Roberd Redword, 1970'lerde ailesiyle yaşamak için Utah eyaletinin uzak bir yerinde arazi satın almıştı.

İlk eşiyle 1985'te boşanana dek 25 yıl evli kaldı.

2009'da uzun süredir birlikte olduğ Alman sanatçı Sibylle Szaggars ile ikinci evliliğini yaptı.

18 Ağustos 1939'da Santa Monica'da kendi tanımıyla "işçi sınıfı" bir ailede dünyaya geldi. Beyzbol bursuyla üniversiteye gitmeyi planlıyordu ama partilere çok fazla katılınca bursu kaybetti.

Ressam olmak istediğine karar vererek İtalya ve daha sonra New York'ta resim eğitimi aldı.

İlk rolünü 1962'de düşük bütçeli "Warhunt" filminde aldı ama dikkatleri ilk olarak Jane Fonda'yla oynadığı "Barefoot in the Park" filmiyle çekti.

1980'li yıllardan itibaren yapımcılığa ve Sundance Enstitüsü'ne daha fazla zaman ayırdı.

2001'de yaşam boyu başarı Oskar ödülünü aldı.