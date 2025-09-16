İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Avrupa Birliği'nin (AB) bazı güçlü ülkeleri, insan yapımı gerçekten korkunç bir işkence ile bir deri bir kemik kalmış çocukları izlerken sessiz kalmayı seçiyor." ifadelerini kullandı.

Higgins, Offaly kentindeki bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına işaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporunu değerlendirdi.

BM raporunun hazırlayanların Soykırım Sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hareket ettiğine vurgu yapan Higgins, "Artık soykırımı yapan ve soykırıma silahlandırarak destek veren ülkelerin BM üyeliğinden çıkarılması gibi uygulamaları hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Higgins, İsrail'e silah satan ülkelerin hiç tereddüt etmeden bu ticarete son vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "AB'nin bazı güçlü ülkeleri, insan yapımı, gerçekten korkunç bir işkenceyle bir deri bir kemik kalmış çocukları izlerken sessiz kalmayı seçiyor." diye konuştu.

AB'nin böylesine sessizken birlik halinde hareket etmesinin kolay olmayacağını savunan Higgins, İsrail'de soykırımı teşvik eden bazı isimlerin devletin üst kademelerinde yer aldığını söyledi.