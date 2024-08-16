Gazimağusa Karpaz ana yolu Mehmetçik yol kavşağında bugün meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı.

Kaza, Özgür Öztürk’ün (E-37) yönetimindeki ZUE 433 plakalı salon araç ile Mehmetçik istikametinden gelerek Gazimağusa Karpaz ana yolundan doğu istikametine doğru dönüş yaptığı sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ şeridine geçip kendi şeridinde gitmekte olan Yavuz Şumrut (E-61) yönetimindeki YK 664 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan olmadı.