Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, çam ağaçlarını tehdit eden ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan çam kese böceklerine karşı çevre dostu biyolojik mücadele gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çam kese böceklerinin, insanlarda alerjik reaksiyonlar, solunum yolu rahatsızlıkları ve deri problemlerine yol açtığı belirtildi. Açıklamada, çam kese böceklerinin evcil hayvanlar için de tehlikeler oluşturduğu ve doğal yaşam alanlarına zarar vererek çam ağaçlarının kurumasına sebep olduğu da kaydedildi.

Belediye’nin, kimyasal ilaçlamalardan kaçınarak biyolojik mücadele yöntemlerini tercih ettiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda, belediye ekipleri tarafından okullar, camiler, mezarlıklar, köy meydanları ve yol kenarlarında bulunan çam ağaçlarına biyolojik larvasit uygulamaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, doğa dostu yöntemler sayesinde, yalnızca zararlı böcekler hedef alınarak ekosisteme zarar verilmesinin önüne geçildiği kaydedildi.