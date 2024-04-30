MEHMET ÖZGÜVENEL PERGAMA İDDİALI HAZIRLANIYOR

Ergün Yahat

Bu sezon BTM ikinci ligde mücadele edecek olan Beyarmudu Pergama Spor Kulübü deneyimli futbolcuları transfer ederek kadrosunu güçlendirirken Pergama Spor Kulübü Mehmet Özgüvenel başkanlığındaki yönetim kurulu, bir den fazla teknik katro ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pergama'nın bir üst lig hedefine katkı koymak için mücadeleye devam eden yönetim başkan Mehmet Özgüvenel hedeflerinin şampiyonluk olduğunu BTM ikinci ligde misafir olduklarnı iddia ettiler.