Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanya, 10 gün boyunca yardımlarınızı bekliyor. Ziraat Bankası’ndaki hesaplarımıza desteklerinizi ulaştırabilirsiniz.

Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için 900.000 EURO toplanılması hedefiyle başlatılan tedavi kampanyası, 10 gün boyunca devam edecek. Kampanyaya destekte bulunmak kanseri #birlikte yenmek için Mehmet Dursun'un Ziraat Bankası hesaplarına desteklerinizi ulaştırabilirsiniz.

Kampanya süresince diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numaramız bulunmamaktadır.

Yardımlarınızı aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz:

Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN

Banka Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC

Türk Lirası (TL) IBAN: TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01

Amerikan Doları (USD) IBAN: TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07

İngiliz Sterlini (GBP) IBAN: TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14

EURO (EUR) IBAN: TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05

Yardımlarınız, Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için büyük bir umut olacak. Destekleriniz için teşekkür ederiz.