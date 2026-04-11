Medya Etik Kurulu Alsancak’ta yaşandığı iddia edilen cinsel tecavüz olayıyla ilgili Gibriyagi Medya, Kıbrıs OnAir, Gıynık Gazetesi, Topuz Gazetesi ve Yeni Bakış Gazetesi’ni kınadı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada bazı etik ilkelere yeniden dikkat çekme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, söz konusu olayla ilgili yapılan yayınlarda, zanlıların açık isimleri ve fotoğraflarının paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür yayınların, “suçluluğu yargı kararıyla kesinleşinceye kadar bireylerin suçsuz sayılmasını” esas alan masumiyet karinesine açıkça aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

Gazetecilik Meslek İlkelerinin 4. Maddesine de atıfta bulunulan açıklamada, “yargı süreci tamamlanmadan kişilerin suçlu ilan edilmesini açıkça etik bir ihlal” olduğu hatırlatıldı.

Medya Etik Kurulu açıklamasında, “Her ne kadar mağdurun açık kimlik bilgileri doğrudan paylaşılmamış olsa da, mağdurun eşinin isminin yayımlanması suretiyle mağdurun kimliği de dolaylı biçimde ifşa edilmiştir. Bu durum, hem özel hayatın gizliliği hakkını hem de özellikle cinsel saldırı gibi hassas suçlarda mağdurun korunmasına yönelik etik yükümlülükleri ihlal etmektedir. İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 19. maddesi uyarınca, mağduriyet içeren olayların haberleştirilmesinde bireylerin onuru, gizliliği ve psikolojik bütünlüğü korunmalıdır.” ifadelerine de yer verildi.

Basın özgürlüğünün, KKTC Anayasası’nın ilgili hükümleri çerçevesinde güvence altında olduğu, ancak bu özgürlüğün, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek şekilde, kamu yararı ve etik sorumluluk bilinciyle kullanılması gerektiği hatırlatılan açıklamada, basın özgürlüğü ile kişilik hakları arasında hassas bir denge gözetilmesinin, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez bir gereği olduğuna dikkat çekildi.

Kurul, tüm basın kuruluşlarına, kamu yararı, tarafsızlık, insan onuruna saygı ve gazetecilik meslek ilkelerine uygun yayıncılık anlayışıyla hareket etme çağrısını yineledi.