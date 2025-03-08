Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Mağusa Haber Ajansı (MHA) tarafından 22 Eylül 2023’te yayımlanan bir haberle ilgili Kurul’a yapılan şikayet üzerine gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, MHA'ya ilettiği değerlendirme ve revizyon talebine verilen yanıtı dikkate alarak bir açıklama yapma gereği duyduğu kaydedildi. Kurul’un, MHA'ya söz konusu haberin gazetecilik meslek etiğine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde çağrıda bulunduğu, ancak MHA’nın yanıtının etik değerlerle ve gazetecilik meslek ilkeleriyle uyumlu olmadığını tespit ettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu olayla ilgili mahkemenin halen devam ettiği ancak mahkeme tarafından suçluluğu kanıtlanmamış bireylerin isimlerinin deşifre edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun zanlıların kişilik haklarını zedelediği ifade edilerek “Basın özgürlüğü, toplumun bilgiye erişimini sağlarken, hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarıyla dengelenmelidir. Masumiyet karinesi, yalnızca Gazetecilik Meslek İlkeleri'nin bir gereği değil, aynı zamanda anayasal bir haktır.” denildi ve Anayasa’nın 18. maddesindeki ifadelere yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Medya Etik Kurulu, yapılan tüm uyarılara rağmen Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 4. maddesi olan ‘Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır’ maddesine uygun davranmadığı için Mağusa Haber Ajansı’nı uyarma kararı almıştır.”

Medya Etik Kurulu, son günlerde yaptıkları değerlendirmelere yönelik benzer eleştiriler almaya başladıklarını gözlemlediğini belirterek buna yönelik de bir değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, “Medya Etik Kurulu, bağımsız bir denetim mekanizması olup, herhangi bir kişi, kurum veya medya kuruluşunun çıkarlarını koruma amacı taşımamaktadır. Kurulumuzun temel görevi, gazetecilik etik ilkelerinin korunmasını sağlamak, mesleki sorumlulukları hatırlatmak ve kamuoyunun doğru, güvenilir ve insan haklarına saygılı haberciliğe erişimini desteklemektir.” ifadeleri yer aldı.