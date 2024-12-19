Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 4 milyar 856 milyon 371 bin TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

-Çavuş

Görüşmede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş milletvekillerine yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Eleştirileri dikkate alacaklarını belirten Çavuş, geçen yıl yaptığı konuşmaya değindi ve o zaman sürdürülebilir tarım yaratabilmek için doğrudan gelir desteklerinin yeniden güncellenmesi ve gününde ödenmesinin önemine değindiğini hatırlattı.

Söyledikleri gibi destekleri gününde ödediklerini anlatan Çavuş, söyledikleri gibi Devlet Üretme Çiftliğini yeniden ele aldıklarını, çiftçilerle birlikte tohum projesini hayata geçirdiklerini, tropikal meyve ağaçlarıyla ilgili adımlar attıklarını, zeytinyağı tağşiş laboratuvarı kurduklarını anlattı.

Ormanlar konusunda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini anlatan Çavuş, çam kese böceğiyle ilgili zararlı haritasının çıkarıldığını, ekim yapıldığını dile getirdi.

Tarım küçüldü söylemleri olduğunu bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çavuş gerçek beyan sistemiyle ilerlendiğini kaydetti.

Değişik ürün kalemlerinden örnek vererek üretimin ve üretim alanlarının artırıldığını dile getiren Çavuş, 49 derece sıcaklıkta domates üreten üreticiye de teşekkür etti.

Çavuş bunun daha az ithal eden bir yapıya dönüldüğünü gösterdiğini anlattı. Narenciyeyi gününde ödediklerini ifade eden Çavuş geçmişte narenciyenin dalında kaldığı halde ödenmediği günler olduğunu belirtti.

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak üzere çalıştıklarını anlatan Çavuş, hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerini düşürerek, kaba yeme destek vererek sürdürülebilirlik sağlamak için uğraş verdiklerini anlattı.

Hem tarımsal üretimin hem de hayvansal üretimin büyüdüğünü söyleyen ve rakamları açıklayan Çavuş, konuşmalarda söylendiği gibi küçülme gibi bir durum olmadığını kaydetti.

Tarımsal araştırma konusuna da değinen Çavuş, bu konuda yüzde 50 kapasite artışına giderek yeni bir sera kurduklarını dile getirdi.

Tarım Dairesi’nin yaptığı testlerin artırıldığını söyleyen Çavuş tüm dairelerin maksimum seviyede çalıştığını anlattı.

Çavuş’un konuşmasının ardından bütçe oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi.