Meclis Genel Kurulu’nda, Mecliste temsil edilen partilerin başkanları ve bağımsız milletvekilleri tarafından imzalanan “İsrail’in Filistin Topraklarında Özellikle Gazze’de Sivil ve Savunmasız Filistin Halkına Karşı Uyguladığı Terör ve Saldırıları Kınama Ortak Deklarasyonu” Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından okundu.

Deklarasyonla ilgili siyasi parti başkanlarına 5’er dakikalık söz hakkı da tanındı.

-Arıklı

YDP Başkanı Erhan Arıklı, Gazze’de insafsız bir soykırımın bir aydan beridir devam ettiğini hatırlatarak, dünyanın buna seyirci kalmasını eleştirdi. “KKTC’nin sonraki süreci BM ve AB’ye güvenerek yönetme şansı olmadığını bir kez daha anladık” diyen Arıklı, Meclis’te uzun zaman sonra ortak deklarasyon imzalanmasının da önemine işaret etti.

-Erhürman

CTP Başkanı Tufan Erhürman, Hamas’ın sivillere yönelik yaptığı saldırı ile başlayan süreci İsrail’in devlet terörüne ve intikamcı bir yaklaşımla vahşete dönüştürdüğünü ifade etti. “Dünya çocukları ile birlikte medeniyeti uygarlığı kaybediyor. Bu dönem maalesef barbarlığın uygarlık üstünde galebe çaldığı bu dönemdir” diyen Erhürman, ülkeleri yönetenlerin stratejik çıkarları çerçevesinde suskun kaldığını belirtti.

-Üstel

Başbakan ve UBP Başkanı Ünal Üstel ise, bir ayını dolduran şavaşın bütün şiddeti ile sürdüğünü kaydederek, “buna savaş da diyemiyorum” dedi ve sivillerin öldüğüne vurgu yaptı. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dışında dünyanın seyirci kaldığını da kaydederek, bugün bu deklarasyonla yaşananları kınadıklarını ifade etti. Başbakan, “Gazze’de artık insanların yaralıların tedavi gördüğü hastaneler bombalanıyor. Nerede Güvenlik Konseyi, nerede AB, nerede BM, nerede insan hakları?” diye sordu ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yerinden söz alan Meclis Başkanı Töre ise, “BM, AB vahşeti seyrediyor. Kime güveneceğiz? Kimseye güvenemiyoruz. İyi ki Anavatan Türkiye var” dedi.

Ardından gündem gereği görüşmelere geçildi ve onaya sunuş işlemleri yapıldı.