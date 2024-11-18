İdari Amirliği’ne Yasemi Öztürk, divan katipliklerine UBP’den Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil, CTP’den ise Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın seçildi. Oylamada Yasemi Öztürk için 37 kabul, 8 ret oyu verildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Ayrıca Hasan Küçük için 33 kabul, 11 ret, 2 geçersiz, Fırtına Karanfil için 36 kabul, 7 ret, 1 çekimser, 2 geçersiz, Devrim Barçın için 27 kabul, 14 ret, 1 çekimser, 4 geçersiz, Şifa Çolakoğlu için 37 kabul, 6 ret, 1 çekimser, 2 geçersiz oy kullanıldı.

Genel Kurul’da Danışma Kurulu’nun gelecek birleşim hakkındaki da kararı okundu. Buna göre, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine olanak sağlanması için yarınki birleşimin ertelenmesi, 25-26 Kasım tarihli toplantıların ise birleştirilerek yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gelecek birleşim 25 Kasım Pazartesi günü yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetleri birlikte yapılacak.