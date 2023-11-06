Meclis Genel Kurulu’nda 62’nci madde tahtında söz alan Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “nüfus politikası, İyi İdare Yasası’nın uygulanmaması ve harnup meselesinin çözülmemesi” ile ilgili eleştirilerde bulundu, geçici işçi istihdamlarla ilgili bilgi istedi.

Meclis’te İç Tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alan CTP Başkanı Tufan Erhürman, nüfus politikasının hayata geçmemesinini trafik, kanalizasyon ve benzeri konuların yanı sıra hapishanelerde de bazı sonuçları olduğunu söyledi.

Hapishanede bir kişinin sağlıklı beslenmesinin maliyetinin ayda 20 bin 800 TL olduğunu ve yöneticilerin bu parayı harcamak yerine mahkumları gönderme yaklaşımında olduğunu anlatan Erhürman, bu yaklaşımın suçu artırabileceği uyarısında bulundu.

-Erhürman: “Bu Meclis'e en geç gelecek toplantıda bu geçici işçi sayısı gelecek”

“Bu ülkede taş üstünde taş bırakmama eğiliminiz bizi çok garip yerlere götürmeye başladı. Bu memlekette kaç kişinin geçici işçi olarak istihdam edildiğini bize söylememe hakkınız olduğunu mu düşünüyorsunuz?” diyen Erhürman, Maliye Bakanı’nın sayı açıklamasını istedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yerinden söz alarak Erhürman’a “Maliye Bakanlığı’na gidip öğrenebilirsiniz” demesi üzerine ise Meclis’te sesler yükseldi. Erhürman da Amcaoğlu’nun bu sözlerine tepki göstererek, “Ayıptır” dedi.

“Bu Meclis'e en geç gelecek toplantıda bu geçici işçi sayısı gelecek” diyen Erhürman, “Türkiye’ye giremeyecen insanlarla ilgili konuyu da gündemde tutacaklarını vurguladı.

İktidarın harnup meselesini “çözdük” demesinin üzerinden üç hafta geçmesine rağmen hâlâ harnup alınmadığını kaydeden Erhürman, “Yalancı çobana döneceksiniz, doğru söylediğinizde de inanmayacak insanlar” dedi ve “Binboğa neden ödeme güçlüğü içine düştü?” diye sordu.

Erhürman ayrıca, iktidar vekillerinin kendi konuşma yaparken kendi aralarında konuşmasına ve telefonla uğraşmasına “kahvelerde bile böyle bir şey yoktur” diyerek tepki gösterdi ve Meclis Başkanı Töre’yi Genel Kurul’da düzeni sağlayamamakla suçladı.

İyi İdare Yasası’nın 16’ncı maddesine de işaret eden Erhürman, hizmet içi eğitime gitmeyen veya grev nedeniyle görev yerine gitmeyen öğretmenlerin mazereti veya hasta raporu olup olmadığına bakılmaksızın maaşlarından kesinti yapıldığını aktararak, “Haklı da olabilirsiniz ama bu yasadaki dinlenilme hakkını tanımadan bunu yapamazsınız” dedi.

Pile’de yaşananlara da değinen Erhürman, diplomatik yollarla sorunun çözüldüğünün söylendiğini ancak aniden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun yaptığı basın toplantısında BM’ye eleştirilerde bulunduğunu kaydetti ve bu konuda da bilgi istedi.

-Çavuşoğlu: “İdareden kaynaklanan bir kesinti varsa gereği yapılacak”

Erhürman’a yanıt vermek üzere söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Tüm öğretmenler Öğretmenler Yasası’na tabiidir. Bizim eylül ayında öğretmenlerin hizmetiçi kurslara katılmasını zorunlu yaptığımız herkesin bilgisindedir. Bununla ilgili okul idarelerinden öğretmenlerin hastalık izni, mazaret izni, idare tarafından verilen başka bir görevi varsa ayın 10’una kadar gönderilmesini istedik. Bu raporlar Kasım ayında geriye dönük gelmeye başladı” dedi ve idareden kaynaklanan hatalı bir kesinti varsa düzeltilebileceğini söyledi.

Erhürman ise yerinden yine İyi İdare Yasası’ndaki dinlenilme hakkına işaret etti ve bunun maaş kesintisinden önce uygulanması gerektiğini belirtti. Erhürman, “Belki de yüzde yüz haklısınız, bilmiyorum. Sadece yasaya uyulması lazım. Size naçizane önerim dinlenilme hakkını tanıyın” dedi.

Çavuşoğlu ise, “Mazareti olan veya idareden kaynaklanan bir kesinti varsa gereği yapılacak” dedi.

-Berova: “Sözlü soruya döndüğü zaman sözlü olarak yanıt vereceğim”

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, geçici işçi sayılarıyla ilgili soru sorulması üzerine söz aldı ve yazılı soru olarak Meclis’e sunulan sorunun sözlü soruya döndüğü zaman sözlü olarak yanıt vereceğini söyledi.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te her seferinde sözlüye dönüşen sorulara yanıt verecek bakan içeride bulunmadığından bu kısmın geçildiğini belirtti. Berova ise soruyu soranın Meclis’te olması halinde cevap vereceği sözünü verdi.

Yeniden söz alan Erhürman, bahse konu sorunun 7 Eylül’de yazılı olarak sorulduğunu, yanıtlanmadığından 30 gün sonra yani 7 Ekim’de yazılıya dönüştüğünü ve İç Tüzüğe göre en geç 14 Ekim’de cevap verilmesi gerektiğini anlattı.

Bu esnada CTP Milletvekili Sıla Usar, bunlar konuşulurken Maliye Bakanı’nın salondan ayrılmasını eleştirdi.