Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhuriyet Meclisi’nde, basın örgütlerinin talebi doğrultusunda gazeteciler için çalışma ve sosyal kullanım amaçlı bir oda hazırlandığını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KTGB Başkanı Efdal Keser, Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Tümay Tuğyan, Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz ve Basın Kartı Komisyonu Başkanı Cenk Mutluyakalı ile bir araya gelerek, yeni basın odasını gazetecilerin hizmetine sundu.

Cumhuriyet Meclisi girişinde konumlandırılan basın odası, gazetecilerin hem çalışma hem toplantı yapma hem de dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendi. Yayın odasıyla aynı koridorda yer alan alanda televizyon yayınları takip edilebilecek; ayrıca sıcak içecek imkânı da sağlanacak.

Sarı basın kartı sahibi gazetecilerin kullanımına açık olacak oda, tümüyle basın mensuplarının ihtiyaçları gözetilerek, hazırlandı.

Söz konusu düzenleme, son dönemde yaşanan toplumsal eylemler sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda basın örgütleri tarafından gündeme getirilmiş ve Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na iletilmişti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde bundan sonraki süreçte de sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

Basın örgütleri temsilcileri de iş birliği ve duyarlılığı nedeniyle Meclis Başkanlığı’na teşekkür etti.