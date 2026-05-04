Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.35'te yasama gündemiyle toplandı.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde 5 yasa tasarısı bulunuyor.

Özel gündemde, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kamu Okul ve Hastanelerinin Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılmasında Uygulanacak Yöntemler (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı var.

Genel Kurul’da, Mahkemeler (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ele alınacak.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Geçici ve Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu var.