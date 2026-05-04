Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, ülkede erken değil, geç kalınmış bir seçime gidildiğini savunarak, TDP’nin güçlü şekilde Meclis’e dönüp hükümete talip olduğunu söyledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Ekinci, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sunduğu programa katılarak, parti vizyonu ile ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevdeki ilk ayını geride bıraktığını belirten Ekinci, sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Toplumun TDP’ye bakışındaki değişimi sahada net şekilde görüyoruz. Bu da bize umut veriyor.” dedi.

Seçim tartışmalarına da değinen Ekinci, “Ortada bir erken seçim yok, bu aslında geç kalınmış bir seçimdir. Mevcut hükümet meşruiyetini çoktan yitirdi. Seçim ne zaman olursa olsun TDP hem kadrolarıyla hem politikalarıyla hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin temel sorununun kaynak eksikliği değil, kaynakların kullanım biçimi olduğunu savunan Ekinci, devletin denetleyici rolünü kaybettiğini ve kaynakların topluma değil dar çıkar gruplarına dağıtıldığını öne sürdü.

- “TDP’nin önceliği vergi adaleti ve güçlü denetim mekanizması"

Toplumun geniş kesimlerinin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Ekinci, TDP’nin önceliğinin vergi adaleti ve güçlü denetim mekanizması olduğunu belirtti; doğru teşvik politikalarıyla üretimin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Hayat pahalılığı ve enflasyon konularında da değerlendirme yapan Ekinci, “Zamlar maaşlara yansımadan alım gücü düşüyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Devletin güçlü bir denetimle piyasaya müdahale etmesi şarttır.” diye konuştu.

Sağlık alanında genel sağlık sigortası modelinin gerekliliğine işaret eden Ekinci, dijitalleşmenin hem ekonomik hem de yönetsel açıdan kritik önemde olduğunu söyledi. İnternetin artık su ve elektrik gibi temel hak haline geldiğini belirten Ekinci, dijitalleşmenin şeffaflık ve adalet açısından öneminin altını çizdi.

- “Dijital dönüşüm ve teknoloji bakanlığı kurulmasını savunuyoruz”

Teknoloji ve yazılım alanında ülkenin ciddi potansiyele sahip olduğunu söyleyen Ekinci, “21 yaşındaki bir genç sistemi hack’ledi diye cezalandırılıyor. Oysa doğru yönetim onu sisteme kazandırırdı. Biz dijital dönüşüm ve teknoloji bakanlığı kurulmasını savunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

TDP’nin uzun vadeli hedeflerine de değinen Ekinci, “2030 vizyonumuz var. TDP’yi bu ülkenin birinci partisi yapmak istiyoruz.” dedi.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak federasyonun hâlâ en doğru model olduğunu savunan Ekinci, çözüm için karşılıklı iradenin şart olduğunu ifade etti. Ekinci, çözüm olsa da olmasa da ülke içinde düzenin sağlanması gerektiğini söyledi.