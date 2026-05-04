Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 29 kilogramla Yeşilırmak’ta ölçüldüğünü belirtti.

Meteoroloji Dairesi verilerine göre, Girne’de 25, Gönendere’de 24, Lefke’de 23, Tatlısu, Koruçam ve Esentepe’de 22, Gemikonağı, Çamlıbel ve Zümrütköy’de 20, Alevkayası, Doğancı ve Mallıdağ’da 19, Türkeli, Bostancı, Ercan, Boğaz ve Lefkoşa’da 18 kilogram yağış kaydedildi.

Beylerbeyi, Devlet Üretme Çiftliği, Kalkanlı ve Selvili Tepe’de 17, Kozanköy ve Geçitkale’de 16; Lapta’da ise 15 kilogram yağış ölçüldü.

Diğer bölgeler ise metrekareye 1 ile 14 kilogram arasında yağış aldı.