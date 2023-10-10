Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda eğitimle ilgili konuşmalara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkçe bilmeyen öğrenci sorununu çözmek için DAÜ ve AÖA'da kurslar açtıklarını; Girne ve Güzelyurt'ta da üniversitelerle bu konuda çalışma yapacaklarını ve bundan sonra gerekli Türkçe seviyesine sahip olmayan öğrencileri okullara kaydetmeyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

-Öztürkler

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, “İsrail-Gazze Sınır Şeridinde Yaşananlar ve Güncel Konular” konulu konuşma yaptı. “Savaşların kazananı yoktur, savaş hep kaybettirir” diyen Öztürkler, hayatlarını kaybeden insanlar nedeniyle yüreklerinin acıdığını söyledi.

Süreci değerlendirirken, geçmiş tarih bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Öztürkler, geçmişte yaşananlara değindi. Suçsuz çocukların ve insanların öldüğüne tanıklık ettiklerini dile getiren Öztürkler, barış sürecinin önemine vurgu yaptı.

Yabancılara emlak satışı konusuna da değinen Öztürkler, yaklaşık 15 ay İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, hukukçular üzerinden yapılan satış sözleşmeleriyle ilgili adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Taşınmaz mal alımlarıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması gerektiği üzerinde duran Öztürkler, “Bu konuda adımlar atılması gerekir” dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürecinden sonra ülkeye Ukrayna’dan gelenlere izin verildiğini anlatan Öztürkler, şu anda da Güney Kıbrıs’a İsrail’den vatandaşlar geldiği haberlerine dikkat çekti. Emlakçıların kayıt sistemi üzerinden yabancıların mal alımı rakamlarına işaret eden Öztürkler, satış sözleşmelerinin ciddi bir zemine oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

Türkçe bilmeyen öğrenciler hakkında da konuşan Öztürkler, ülkede artık daha fazla üçüncü dünya ülkelerinden gelen kişilerin çalışma izinli olarak çalıştığını belirtti. Çalışma izinli kişilerin artmasıyla Türkçe bilmeyen öğrencilerin artmasının doğru orantılı olduğunu kaydeden Öztürkler, öğrencilerin önce dil öğrenmesi gerektiğini söyledi. Öztürkler, üçüncü dünya ülkesinden gelen çocuklara Türkçe’nin ana dil olarak değil, yabancı dil olarak öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Bir soru üzerine Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı’nın Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik olarak hazırlık sınıfları ile çalışmaları başlattığını belirtti. Başka bir soruya karşılık, nüfusun insanları eve kapatarak değil, MAKS projesi kapsamında belirlenmesi gerektiğini ifade eden Öztürkler, kontrollü nüfus noktasında esas önlemin ülkeye girişlerin öncesinde alınması gerektiğini belirtti.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Çöküş Hızlanıyor” konulu güncel konuşma yaptı.

Bazı konuları gündeme getirmenin artık ağrına gittiğini kaydeden İncirli, ülkeye çok ciddi nüfus akışı olduğunu ifade ederek, “Bu akışları önceden görebilmemiz gerekiyor” dedi.

Bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığını belirten İncirli, bunların ortak ülke meseleleri olduğunu vurguladı. Çocuklara gelecek bırakamayacak noktaya gelindiğini ifade eden İncirli, bunun tarihsel sorumluluk olduğunu kaydetti.

Nüfusun kontrol edilebilmesi gerektiğini dile getiren İncirli, devlet okullarının durumunun ciddi bir problem olduğunu, hastanelerde de eksikliklerin olduğunu söyledi.

“Var olan sorunları çözmezsek işin içinden çıkamayacak bir hale geliyoruz” diyen İncirli, refahın adil bir şekilde paylaşılamadığını ifade etti. “Çalışanlar yabancı, iş yerleri de yabancı olmaya başladı” diye konuşan İncirli, hizmeti satın alanda da verende de değişim olduğunu kaydederek, bu konuda tedbir almak gerektiğini söyledi.

Hastanelerde çalışan mevsimlik işçi konusunu da gündeme getiren İncirli, bu çalışanların nöbet tutmak zorunda olduğunu ancak asgari ücretin biraz üzerinde maaş aldığını ifade etti. İncirli, nöbet tutan çalışanlara maaş yerine izin verilerek, ücretlerinin ödendiğini ifade etti. Bu çalışanlar için sınav açılması gerektiğini belirten İncirli, bu kişilerin, Avrupa’da, Amerika’da en iyi üniversitelerden mezun olduğuna, master yaptığına dikkat çekti. Mevsimlik işçi konusunu masaya yatırıp, çözmek gerektiğini kaydeden İncirli, “Şu andaki çalışma koşulları gayri yasaldır” dedi. İncirli, muhalefet olarak buna katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı-öğretmen çatışmasını sorunlara eklememek gerektiğini ifade eden İncirli, çocuk işçiler konusuna da değinerek, çocukların gece işlediğini, sabah ise okula gittiğini söyledi. Bu çocukların suça da bulaştırıldığını ifade eden İncirli, “Çocuk işçi kara lekesi sorununa çare bulunması gerekir” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, öğretmen-bakanlık çatışmasının hiçbir zaman olmadığını ve olmayacağını belirterek, toplumun öğretmenlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sendikaların bazı sözcülerinin, eğitim değil siyaset yapmasına göz yummasının mümkün olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, istismar yapanların karşısında olacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, sendikaların yürüttükleri görevin dışında da açıklamaları olduğunu belirtti.

Çocuk işçi konusunda da konuşan Çavuşoğlu, bazı öğrencilerle görüşmelerinde bu tip tespitleri olduğunu kaydederek, ailesini geçindirmek için çalışanlar olduğunu belirtti. İşverenlerin, Çalışma Bakanlığı’nı tarafından uyarıldığını, uyarılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu ülkenin ekonomik dengesizliğinin yarattığı bir sonuçtur. Kendimiz tespit etmediğimiz zaman bunu bilmeye imkanımız yoktur. İş yerlerinin denetimleriyle bu konu kendi düzeni içine girecektir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar öğretmenlik mesleğini özveriyle yapanlara teşekkür ettiğini ve edeceğini vurgulayarak, konuşmasını tamamladı.

-Hamzaoğulları

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele Merkezde Eğitimin Son Hali ve Atama Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Sadece İskele merkezdeki sıkıntıları anlatacağını dile getiren Hamzaoğulları, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde 700 öğrenciden 300 tanesinin yabancı dil konuştuğunu ve bu 300 öğrencinin en az 5 dil konuştuğunu kaydetti.

Bir sınıfta 23 çocuk olduğunu, 14’ünün yabancı, 9’unun ise Türk olduğunu belirten Hamzaoğulları, önlem alınması gerektiğini söyledi. Hamzaoğulları, üniversiteler gibi okul öncesi hazırlık sınıfları yapılması ve Türkçe’nin öğretilmesi gerektiğini kaydetti.

“Çok sıkıntılı bir süreç” diye konuşan Hamzaoğulları, zenginlerin çocukları ile işçi olarak çalışan insanların çocuklarının aynı yerde ancak farklı statüde olduğunu söyledi.

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’yle ilgili de konuşan Hamzaoğulları, okulun, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin yedekleri okuluna dönüştüğünü, İskele Karpaz öğrencisinin okuldaki sayısının çok az olduğunu belirtti. İskele Koleji’nin öğrenci sayısının sınırlandırılması ve netleştirilmesi gerektiğini kaydeden Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nun ise acil şekilde liseye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

-Çavuşoğlu

Yeniden söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, İskele Koleji’nin bölgenin gecikmiş bir yatırımı olduğunu ifade ederek, okulun üst katının bu sene yapılacağını kaydetti.

İskele’de yabancı öğrenci meselesinin önemli bir mesele olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, orta eğitimde bu sorunu çözdüklerini söyledi. Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili DAÜ’de kurs açtıklarını ve gelecek Pazartesi başlayacağını, Lefkoşa’da da AÖA’da kurs açtıklarını ifade eden Çavuşoğlu, seviye tespitini, DAÜ ve AÖA’ya yaptıracaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, Girne ve Güzelyurt’ta da birer üniversiteyi kurumsal olarak öne çekeceklerini belirterek, bundan sonra gerekli Türkçe seviyesine sahip olmayan öğrencileri okullara kaydetmeyeceklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, orta eğitime senede iki defa kayıt yapacaklarını da belirtti.

İlkokullarda ise uzmanların yönlendirilmesiyle bir düzenleme getireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Bizim eğitim dilimiz Türkçedir” diyerek, Türkçe bilmeyen öğrenciye eğitim verme şansları olmadığını kaydetti.

Tam gün eğitimle ilgili fiyatlar konusunda Hamzaoğulları’nın yanıltıldığını düşündüğünü belirten Çavuşoğlu, otobüslerle ilgili düzenlemenin ise tamamen ilkokulların beslenmesine yönelik olduğunu belirtti.

İskele TMK’ya, Mağusa TMK’ya giremeyen yedeklerin okulu demenin doğru olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, nakille ilgili bir tüzük yapacaklarını ve otobüslerin nereden kalktığını da yazacaklarını kaydetti. Otobüs olmayan bir yerden İskele’yi tercih edip, otobüs istenemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, buna karşın fırsat eşitliğini kimsenin elinden alamayacaklarını vurguladı.