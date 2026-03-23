Cumhuriyet Meclisi’nde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında “Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Güneşköy, Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz Yaşam Evi’ne devam eden down sendromlu gençler, Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’na katıldı.

Genel Kurulda başkanlık görevini Engelsiz Yaşam Evi sakinlerinden Ömer Elmasoğluları üstlenirken, temsili olarak açılış tokmağı vuruldu, yoklama yapıldı ve nisap sağlandıktan sonra öğrenciler milletvekillerinin koltuklarına oturdu.

Down sendromlu gençler tarafından milletvekillerine çorap dağıtıldı.

Etkinlikte, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da genel kurul salonunda hazır bulundu.

Kısa konuşmaların ardından Genel Kurul, kapanış tokmağının vurulmasıyla sona erdi. Program, topluca çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Genel Kurul süresince milletvekilleri, down sendromlu gençlerle sohbet etti.