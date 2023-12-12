Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmeler bugün de devam ediyor.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.52’de toplanan Genel Kurul’un gündeminde 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesi ile 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi bulunuyor.

Genel Kurul’da Başbakanlığa bağlı BRTK, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri de ele alınacak.