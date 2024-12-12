Meclis Genel Kurulu 3 milyar 247 milyon 384 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

-Erhürman

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı. Ercan Havalimanı konusunda yapılan “ek sözleşme 5”e değinen Erhürman daha önce bu konuda yaptığı konuşmaya verilen yanıtları hatırlattı.

Arıklı’nın kendisine verdiği cevapta “İşletme süresi uzamasın diye 59 milyon Euro ödendi. Orada tahkim konusu var ama zaten süre geçtiği için bu konuyu neden uzatıyorsunuz? Süre bitti, tahkim meselesi de bizim açımızdan kapandı, niye uzatıyorsunuz bu konuyu?” dediğini belirten Erhürman, öte yandan tahkim heyeti kararı çıktığını ifade etti.

“Bu kararı tanımıyoruz dedik mi” diye soran Erhürman’a Arıklı “Dedik” yanıtını verdi.

Tahkimin, işin 2044’de biteceği kararı aldığını bunun öngörülen tarihten 3 sene sonraya denk geldiğini söyleyerek, bu 3 yılın önemli bir miktara denk geldiğini kaydeden Erhürman, “Biz iki sene uzamasın diye 59 milyon Euro ödedik, 3 sene uzaması noktasına gelindi” dedi.

Arıklı yerinden söz alarak 2042’den başka bir tarihi kabul etmesinin ya da böyle bir anlaşmaya imza atmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bunun üzerine Erhürman karşılıklı anlaşılmadığı ve yeni bir sözleşme imzalanmadığı durumda mahkeme kararı niteliğinde olan tahkim kararına ne olacağını sordu, Arıklı yerinden söz alarak bu kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu kaydetti.

İlgili firmayla görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Arıklı, bu süre tartışılmaya devam edilirse 59 milyon Euro’nun tekrar gündeme geleceğini belirtti.

Arıklı konunun birkaç ay içinde kesinleşeceğini ifade etti, “Kırmızı çizgimiz 2042’dir. O konuda rahat olun” dedi.

Devletin zarara uğratıldığını söyleyen Erhürman “Hala bunun da pazarlığını yapacağım deniyor” dedi.

Erhürman “Memleketin bir an önce bu zihniyetten kurtulması gerek” diye konuştu.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise, çift şeritli dağ yolu ve tünel konusunun hangi aşamada olduğunu sordu.

Yollar Türkiye’de çizildiği için trafik akışının farklı olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, virajların doğru çizilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Tatlısu virajında sorun olduğunu belirten Hamzaoğulları, Küçükerenköy’e giden yolla ilgili acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Hamzaoğulları, Arapköy bölgesindeki kum havuzu ihtiyacına da işaret etti.

T izinlerine de değinen Hamzaoğulları, “Personel taşıma izni, öğrenci taşıma izni, bunlar nereden çıktı?” diye sordu.

-Şahiner

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, basında Dağ Yolu projesinin yapılamayacağına dair çıkan haberler konusunda bilgi istedi.

Şahali, yol güvenliği, trafik sinyalizasyon sistemleri, trafik kontrol donanımları, yapay zeka ile çalışan yönetim merkezleri gibi konuları konuşuyor olmak isteseler de yol projelerini konuşmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Alt geçit ve üst geçit sistemleri kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirten Şahali, gereksiz döner kavşakların hem zaman kaybı yarattığını hem de kazalara neden olduğunu söyledi.

Noktasal hava tahmini yapacak cihazların ülkeye kazandırılması gerektiğini dile getiren Şahali, Meteoroloji Dairesindeki kadro eksiklerinin de tamamlanmasını istedi.

“Taşyapı şirketi resmen ülkeye çöktü” diyen Şahali, zor durumda olan sanayici, turizmci için yasa gücünde kararnameyle af çıkarıldığını bundan T&T şirketinin de yararlandırıldığını belirtti.

“Ek sözleşme 5, 2025’te pişip pişip önünüze gelecek. Çok büyük bir hata yaptınız” diyen Şahali, bugünkü bütçe açığının üzerinde rakamların kaybedildiğini söyledi.

Şahali “Ek sözleşme 5 iptal edilecek, ek sözleşme 4 de iptal edilecek” diye konuştu.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdefene bütçe üzerine yaptığı konuşmada, Arıklı’nın sadece bakan değil, “gölge başbakan” olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı’nın yıl boyu yaptığı açıklamalara işaret eden Özdenefe, daha önce sorduğu soruları tekrarladı.

Bütçe rakamlarına işaret eden Özdenefe, “Karayolları Dairesi’ne üvey evlat muamelesi yapılmış. Yeterli teknik donanım, teçhizat ve personel yok” dedi.

TC kaynakları olmadan kaç km yol yapıldığını soran Özdenefe “Basit bir kamyonu bile hibe talep etmekten hicap duymuyor musunuz?” diye sordu.

Arıklı’nın bakanlığı döneminde kaç km bariyer yapıldığını soran Özdenefe “Her eve fiber söylemi artık bir şehir efsanesine döndü” diye konuştu.

“Fiberoptik altyapıya kaç metre ekleme yaptınız ?" diye soran Özdenefe, komitede sordukları sorulara yanıt bulamadıklarını kaydederek yanıt istedi.

Sabit hız tespit kamera sistemiyle ilgili hala bir belirsizlik olduğunu dile getiren Özdenefe, trafikte can güvenliği konusunda sıkıntılar sürerken paketçilerin motor ehliyeti alması zorunluluğu konusunda gerekli adımların neden atılmadığını sordu.

Mevcut araç muayene sisteminin çok eski olduğunu kaydeden Özdenefe, ağır vasıtalar, kamyonlar, otobüslerin muayene edilemediğini belirtti.

Arıklı’nın aile bireyleri ve partililerine T izni ve kiralık araç izni verdiği haberleri üzerine bunların iptal edildiğinin söylendiğini savunan Özdenefe, bunların gerçekten iptal edilip edilmediğini ve görev süresi boyunca ne kadar T izni ve kiralık araç izni verildiğini sordu.

“Limanlardaki elleçleme ihale süreci ya size geri adım attıracak ya hükümeti bozacak” diyen Özdenefe, bu konuda gelinen nokta konusunda bilgi istedi.