Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu ile görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer aldı.

Kabulde konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, KKTC Meclisi’nde deprem ile ilgili bir komisyon kurulmasını önemli bulduklarını söyledi.

KKTC devletinin depremin hemen ardından elindeki tüm imkanları seferber ederek Türkiye’nin yardımına ilk koşan ilk ülkelerden biri olması nedeniyle teşekkürlerini sunan Yüksel, “Özellikle soydaşlarımızın kaybı, acımızı daha da katlamıştır” dedi.

Tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileklerini ileten Yüksel, yıkılan tüm binalarda olduğu gibi Kıbrıslı Türklerin hayatını kaybettiği binalar ile ilgili adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini, deprem bölgelerinde karot numunelerinin zamanında alındığını ve özel soruşturma büroları kurulduğunu söyledi.

Depremden etkilenen bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aileleri ile birlikte KKTC’ndeki yakınlarının yanlarına sığındıklarını anımsatan Yüksel, Kıbrıs Türkünün her bir ferdinin desteğini gördüklerini kaydetti.

-Hasipoğlu

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, depremin yaralarının sarılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortaya koyduğu çabayı başarılı bulduklarını söyledi.

Kıbrıs Türkünün Anavatanın acısını her zaman paylaştığını dile getiren Hasipoğlu, “Anavatanın acısı bizlerin de acısı” diyerek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını diledi.

Komitenin ziyaretinin ikinci ziyaret olduğunu anımsatan Hasipoğlu, ana amaçlarının yargı süreçlerinin takibini yaparak, kendilerinden haber bekleyen ailelere bilgi vermek olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, “Yegane amacımız adaletin tecelli ettiğini görmek ve suçluların en ağır şeklinde cezalandırılmasıdır.” dedi

-Avukatlar ile toplantı

Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün ayrıca KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği illerde yürütülen soruşturmalarda KKTC devleti tarafından davalara müdahil olmak ile görevlendirilen avukatlarla bir toplantı yaptı. Toplantı KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yer aldı.

Komite, Ankara’nın ardından KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği Adıyaman ve Hatay illerinde temaslarda bulunacak.