Bu çerçevede Meclis Binasının tüm ışıkları saatler 20.00’yi gösterdiğinde 3 dakikalık süre ile kapatıldı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye gör, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, son zamanlarda Meclis’te yaşanan gerilim ne olursa olsun Isias Davasının siyasetin çok ötesinde bir konu olduğunu söyledi.

Meclis’te yer alan tüm partilerin Isias davasında adalet için tam bir görüş birliğinde olduğunu anımsatan Özdenefe, Meclis Yönetimi ve Milletvekilleri olarak yapılan eyleme destek verdiklerini kaydetti.

Gerek Cumhuriyet Meclisi gerek ise konuyla ilgili oluşturulan komitenin 22 Ekim’de gerçekleşecek duruşmayı yakından takip edeceğini ifade eden Özdenefe: “Adalet arayışına desteğimiz devam edecektir” dedi.