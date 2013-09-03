YARINKİ TOPLANTIDA BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ YAPILACAK

HÜKÜMET PROGRAMININ MECLİS’TE CUMA GÜNÜ OKUNMASI BEKLENİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın “Başkanlık Divanı Seçimleri” gündemiyle toplanıyor.

Meclis’in saat 10.00’da Geçici Başkan DP-UG Girne Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu başkanlığında başlaması beklenen toplantısında daha önceki iki toplantıda, henüz hükümet oluşmadığı için ertelenen “Başkanlık Divanı” seçimleri yapılacak.

TAK muhabirinin Cumhuriyet Meclisi’nden aldığı bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantısından önce geçici başkanlık divanının bugün veya yarın toplanarak başkanlık divanının kaç üyeli olacağına karar vermesi gerekiyor.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre bir başkan, bir başkan yardımcısı, yeteri kadar idare amiri ve yeteri kadar katipten oluşturulacak Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı için, üye sayısı kesinleştikten sonra siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre puanları hesaplanacak. Ardından yeni başkanlık divanı için seçime gidilecek.

Meclis Başkanlığı için CTP-BG’nin Lefkoşa Milletvekili Sibel Siber’i; Meclis Başkan Yardımcılığı için UBP’nin Girne Milletvekili Ünal Üstel’i aday göstermesi bekleniyor.

HÜKÜMET PROGRAMI MUHTEMELEN CUMA GÜNÜ

Yeni hükümetin programının Cumhuriyet Meclisi’nde ne zaman okunacağı da yarın kesinleşecek ancak programın büyük ihtimalle Cuma günü okunacağı öğrenildi.

30 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na sunulan ve onaylanan CTP/BG-DP/UG hükümetinin listesi 31 Ağustos’ta Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Yeni bakanlar dün görevlerini devralmıştı.

Anayasa’ya göre, Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunması gerekiyor.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve görüşmeler bittikten iki tam gün sonra da oylama yapılacak. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.