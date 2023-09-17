MECLİS ÜYESİ İSMAİL GÜRSOY YEŞİL ALANLAR BİRİNİN DEĞİL TÜM HALKINDIR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi meclis üyeliğine seçildiği günden itibaren yaptığı icraatları ile vatandaşlardan büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Gürsoy Yeniboğaziçi belediyesine bağlı tüm beldelerde vatandaşlar için ayrılan yeşil alanlar bazı vatandaşlara göz yumularak işgalmesine tepki gösterdi.

İlk meclis gurubu toplantısında gündeme getirip yasalar çerçevesinde bu işgal edilen yeşil alanların çim ekilip oturma bankları konularak bölge vatandaşlarınının kulanımına açılması gerektiğini belirtti.

Gürsoy bu düzen böyle geldi böyle gidecek diye bir kaide yok, bunu başta Katip Demir başkan ve diğer meclis üyesi arkadaşlar ilede konuşarak istişare halinde en erken zamanda bu kişilerden alınıp halkın kullanımına yeşil alan olarak verileceğini söyledi.

Meclis üyesi olarak seçildiği günden itibaren vatandaşa hizmet için mücadele eden İsmail Gürsoy bölge halkından büyük takdir topluyor.