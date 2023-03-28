Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, milletvekillerinin güncel konuşmalarının ardından sona erdi.

Genel Kurul’da Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Küresel Resesyon ve KKTC” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

-Akpınar: “Gelecek için güven esaslı bir seferberlik başlatılmalı”

Konuşmasında küresel bir resesyon yaşandığını ve Kıbrıs Türk halkının ise pandemi öncesinden bu yana ciddi resesyon yaşadığını kaydeden Akpınar, ülkedeki bankaların vatandaşı koruyacak araçları kullanmadığını anlattı.

Mahkemelerdeki alacak verecek davalarından bahseden ve ileriki süreçte bu davaların artacağı öngörüsünü ortaya koyan Akpınar, vatandaşların kaderlerine terk edildiğini söyledi.

Akpınar, mahkemelerde "haciz tehditleri" ve kararları altında olan yurttaşların korunması, Vakıflar İdaresi’nin "akıl dışı" diye nitelediği uygulamalarına son verilmesi gerektiğini belirterek, Hükümeti bu konuları süratle gündeme almaya çağırdı. Halkın bu yöndeki sorunlarına çare olmak için çalışacağını vurgulayan Akpınar, vatandaşı kendisi ve partisi ile iletişime geçmeye çağırdı.

“Meyhane” konusunda söyledikleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Akpınar, dediklerinin arkasında olduğunu belirterek, "halk rehavetten çıkmalıdır" ifadesini kullandı. Gelecek için güven esaslı bir seferberlik başlatılması gerektiğini vurgulayan Akpınar, “Her bir KKTC vatandaşı bu seferberliğe tam destek vermeli” dedi.

-Baybars: “Devlet vergisini ödeyen yükümlülüklerini yerine getiren yurttaşın cebine elini atmaya devam ediyor”

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Dünkü Meclis oturumunda depremle ilgili mali yardımlara ilişkin yasayla alakalı konuşulduğunu anımsatan Baybars, hükümeti kaosa neden olmakla suçladı. Yasadaki eşitsizliklerden bahseden Baybars, bunlarla ilgili eleştirilerine ise yanıt alamadıklarını söyledi.

Hükümeti tasarruf yapmayıp halktan fedakarlık istediği gerekçesi ile eleştiren Baybars, “Devlet vergisini ödeyen yükümlülüklerini yerine getiren yurttaşın cebine elini atmaya devam ediyor” dedi.

Sayıştay’ın akaryakıt alımlarına ilişkin raporuna da değinen Baybars, raporda ihalesiz alımlarla yüksek fiyatlara akaryakıt alındığının ve muhtelif alımların yasal çerçevesinin bulunmadığının ortaya konduğunun belirtildiğini aktardı. İlgilileri kamu kaynaklarını israf etmekle suçlayan Baybars, Sayıştay raporunun Başsavcılığa aktarıldığını ve dava açılıp açılmaması konusunda gerekli soruşturmanın başlatılmasının sağlandığını belirtti. Baybars, “insanların maaşlarından kesinti yapmak isteyenlerin kamu kaynaklarını israf etmeye hakkı olmadığını” da vurguladı.

6 Şubat depreminin ardından ülkeye gelen depremzedelerde ilgili farklı rakamların söylendiğini belirten Baybars, sokakta teşbih ve çorap satan iki çocuğun kendisine depremzede olduklarını aktardığını belirterek, bu çocukların istismara açık olduğu uyarısında bulundu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a bu konuda ne yaptığını sordu.

-Taçoy: “‘Elini cebimden çek’ deme kararını halka veriyoruz”

Baybars’a yanıt vermek üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sokaktaki satışlara engel olması gerekenin belediyeler olduğunu söyledi ve ilgili kurumları bu konuda ikaz ettiğini bildirdi.

Milletvekili Baybars’ın yerinden söz alarak 11-12 yaşlarındaki çocuklardan bahsettiğini söyledi.

Ardından konuşmasına devam eden Taçoy, maaş kesintileri ile ilgili ellerini vatandaşın cebine attıkları yönündeki eleştirilere “Çok doğru. Ama ‘elini cebimden çek’ deme kararını halka veriyoruz” dedi.

Banka mevduatlarından ise vergi almayacaklarını aktaran Taçoy, “Mevduat faizinden mevcut alınan stopajın üzerine yüzde 1 daha ekledik. Var olan bir şeyi biraz artırdık” diye konuştu. Taçoy, bahse konu yasanın mali projelerden, hizmet alımlarından ve Merkez Bankası’ndan devlete gelecek kar payından tasarruflar içerdiğini de belirtti.

Milletvekillerinin resesyon beklentisi ile ilgili uyarılarına da değinen Taçoy, tedbirler üretilmesi, piyasaya para pompalanması, teşvikler verilmesi gibi konularda çalıştıklarını ve yakında bu çalışmaları açıklayacaklarını da belirtti.

Sayıştay’ın akaryakıt alımı ile ilgili raporuna değinen Taçoy, bu konudaki eleştirilere “Varsa bir şey gerekli soruşturma yapılacak ve gereği yerine getirilecek. Herhangi bir yolsuzluk varsa peşine gidilsin, bu konuda arkanızdayım. Bunların affı yoktur” yanıtını verdi.

-Özdenefe: “Kişisel Verilerin Korunması Yasası güncellenmeli”

Ardından, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Kişisel Verilerin Korunması” konulu konuşma yaptı.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasanın 2007 yılında geçtiğini ancak uzun süre uygulamaya giremediğini belirten Özdenefe, “Bugün yaşadığımız dünyada kişisel verilerimizi vermeden neredeyse bir çift çorap bile alamıyoruz” diyerek, bunun sakıncalarından ve kişilerin yasanın kapsamının farkında olmadığından bahsetti.

Yasanın eksik ve günün gerisinde kaldığını da kaydeden Özdenede, ivedi olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet yetkilileri tarafından imzalanan bazı protokoller ile kişisel bilgilerin ülke dışına çıkmasının da muhtemel olduğunu anlatan Özdenefe, bunun sıkıntılara neden olabileceğini söyledi.

-Taçoy: “Bu yasa belki de sil baştan yazılmalıdır”

Özdenefe’ye yanıt vermek üzere yeniden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kişisel verilerin korunması ile ilgili yasanın bir an önce güncellenmesi konusunda Özdenefe ile aynı fikirde olduğunu belirterek, “Bu yasa belki de sil baştan yazılmalıdır” dedi.

Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi. Bir sonraki birleşim 3 Nisan pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.