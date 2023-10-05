Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Konulu Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü. Komite raporla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer ve Cengiz Çoli katılarak, görüşlerini Komiteye aktardı.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, Komite Üyesi UBP Milletvekilli Fırtına Karanfil, UBP Milletvekilli Ali Pilli ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.