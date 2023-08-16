Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap yetersizliği sebebiyle olağanüstü toplantısını yapamadı.

Meclis Genel Kurulu, toplanma girişimini saat 11.45’te Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yaptı. Ad okunması sonrası Meclis Başkanı Töre, toplantı yeter sayısı olmadığından iç tüzüğün 60'ıncı maddesi uyarınca toplantıyı kapattığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu, nisap olmadığı için toplanamadığından, olağanüstü toplantı çağrısı da tamamlanmış oldu.

Yoklamada, sadece CTP milletvekilleri ile bağımsız milletvekilleri hazır bulundu.

Meclis'in toplanabilmesi için 26 milletvekilinin salonda hazır bulunması gerekiyor.

Olağanüstü toplantı çağrısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın istemi üzerine yapılmıştı.

CTP ve bağımsız milletvekilleri, 10 Ağustos’ta Meclis Başkanlığı’na dilekçe vererek “Özel şirketlerle yapılan uzun vadeli anlaşmalar ve alınan idari kararlar ile kamu kaynaklarının tüketilmesi, ülke ekonomisinin çıkmaza sürüklenmesi ve halkın karşı karşıya bırakıldığı zorluklar” konularının ele alınacağı olağanüstü bir birleşim yapılmasını talep etmişti.

26 Haziran'da yasama yılının son toplantısını yaparak yaz tatiline giren Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına 2 Ekim Pazartesi günü başlayacak.