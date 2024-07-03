Meclis’ten yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.45’te toplanan Komite, gündeminde bulunan “Murat Kaya İnşaat Ltd.’nin Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı,” “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi”ni ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ilk önce, “Murat Kaya İnşaat Ltd.’nin Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele alarak Tasarının ikinci görüşmesini tamamladı. İvediliği bulunmayan karar tasarısının üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite, daha sonra “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi son olarak, “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi”ni ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’a havale etti.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da yer aldı.