Meclis Genel Kurulu’nda, Kimyasallar Yasa Tasarısı görüşülüyor, milletvekilleri Yasa Tasarısı ve Komite raporuna ilişkin görüşlerini ifade ediyor.

Yasama gündemiyle toplanan Genel Kurul’da ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından komitelerden gelen yasa tasarıları ele alınmaya başlandı.

İlk olarak ele alınan Kimyasallar Yasa Tasarısı’na ilişkin Komite raporu, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu tarafından okundu.

- Çolakoğlu

Ardından Rapor ve tasarı üzerine söz alan Komite üyesi, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, uzun yıllardır Meclis’in alt komitelerinde çalışan, sağlık ve çevre üzerinde büyük önemi olan söz konusu yasaya katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Çolakoğlu, Yasa Tasarısı'na ilişkin teknik dairelerde çalışan personelin büyük özveride bulunduğunu kaydederek, Tasarı'nın büyük oranda uzlaşıyla tamamlandığını belirtti.

- Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim ise, Kimyasallar Yasası'nın uzun yıllardır gündemde olduğunu kaydederek, kimyasallar gibi sağlık ve çevreyi birebir etkileyecek bir konunun bir yasa altında düzenlenmesinin ve bu konuda kriterler belirtilmesinin önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Besim, yasanın uygulanabilmesi için kurulması gereken sistemler olduğunu ifade ederek, yasanın tüm kimyasalları denetleyecek güçte olmadığını, mesela radyoaktif maddelerin bu yasanın kapsamında olmadığını söyledi.

Besim, birçok solunum hastalığına sebebiyet veren tozların da yasada yer almadığını ifade ederek, tozların da denetim altına alınabilmesi, ölçüm ve bertarafının yapılması gerektiğini belirtti.

Besim, söz konusu yasanın uygulanabilmesi temennisinde bulundu, yasanın uygulayıcısı olacak Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, yasanın uygulanması için personel artırımına ihtiyaç olduğuna işaret etti, konuyla ilgili yasa çalışması da yapılması gerektiğini söyledi.

Bu yasa gibi AB kriterlerine uygun olarak hazırlanan Hal Yasası’nın şu anda uygulanamıyor olduğunu ifade eden Besim, Kimyasallar Yasası'nın Hal Yasası’na benzememesi çağrısında bulundu.

Yasa Tasarısı çalışmalarına katkı koyanlara teşekkürlerini ileten Besim, Tasarı'da yer alan “AR-GE çalışmaları için denetim gerekmediği” ibaresine eleştirilerde bulunarak, bunun riskli bir durum olduğunu savundu.

Besim, hızlı bir şekilde yasanın tüzüklerinin de geçirilmesi gerektiğini kaydederek,

- Amcaoğlu

Milletvekili Besim’in ardından yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, oy birliğiyle geçen Yasa Tasarısı'na ilişkin Besim’in kaygıları olmasını eleştirdi, kaygılara rağmen neden geçirildiğini sordu. Bakan Amcaoğlu, Hal Yasası’na yönelik Besim’in ifadelerine de karşılık vererek, yasanın tüzüklerinin hazır olduğunu kaydetti.

Besim, bunun üzerine, yasada kurulması ve oluşturulması gereken sistemler olduğunu kaydederek, Sağlık Bakanlığı personel alımına gitmezse yasanın uygulanmasının mümkün olmayacağı düşüncesini paylaştı.

- Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da söz alarak, uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir yasa tasarısı olduğunu kaydederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Rogers, bir yasanın oy birliğiyle geçebileceğini ve buna rağmen eksikliklerin ifade edilebileceğini belirterek, yasanın kapsamadığı birçok maddenin varlığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'ndaki kimyagerlerin yasal boşluğa rağmen kimyasallarla çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, en büyük sıkıntının personelin yerleştirilebileceği bir teşkilat şeması olmadığını, bunun birçok yasanın uygulanmasının engellerinden biri olduğunu kaydetti.

Yasa uygulanmayacaksa yapılmasının bir anlamı olmadığını belirten Rogers, çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti.