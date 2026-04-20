Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 14.00’te toplandı. Meclisi Genel Kurulu'nda, hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısı oybirliğiyle komiteye geri çekildi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası da oyçokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısı sona erdi, bir sonraki toplantının yarın saat 10.00'da yapılması bekleniyor.

-Canaltay: "Tasarıları geri çekiyoruz"

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, iç tüzük gereği, hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısını komiteye geri çektiklerini açıkladı.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de söz alarak, 30 Mart’tan beri ülkede zaman durduğunu dünyada ise bir dizi gelişme yaşandığını dile getirerek, içinde bulunulan zamanda “ışığa bakıp donup kalmanın çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

Değişikliklerle ilgili çalışma yapılması gerekirken ülkenin zamanında gereken tedbirleri almasının önemine işaret eden İncirli, herhangi bir konuda sorun olursa da iletişimle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bu 3 haftadan en çok demokrasinin zarar gördüğünü savunan İncirli, hataların tekrarlanmaması için hatalardan ders almayı herkesin öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

İncirli, bu yasa tasarılarının geri çekilmesini olumlu karşıladıklarını, ancak bunu şerhli kabul edeceklerini dile getirdi.

Yaşananların tekrarlanmaması adına herkesin dürüst olması gerektiğini dile getiren İncirili, güveni sarsacak davranışlara girilmemesini temenni etti.

İncirli, ülkedeki gerilimin düşürülmesi için bu adımlara ihtiyaç olduğunu ancak gerilimin rahatlaması için erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin en büyük sorunun ekonomi olduğunu ve bu nedenle seçimlerin sonbaharda yapılmasının doğru olmadığını savunan İncirli, doğru zamanın haziran olduğunu yineledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden bugüne kadar yaptıklarının halkın mutluluğu ve refahı için olduğunu ve dünyada yaşanan krizlerden etkilenmemek adında tedbir aldıklarını belirtti.

Üstel, dünyada yaşanan istenmeyen olayların ortaya çıkmasıyla ekonomik dengelerde bozulmalar yaşandığını, hükümet olarak gelir getirici önlemler alarak, akaryakıtı arttırmadan, vergileri düzenlemeye çalıştıklarını, yeni krizlerin ve savaşların başlamasıyla yasa önerisini Meclis'e getirdiklerini anlattı.

Bu tasarının komitede paydaşlarla görüşülerek Genel Kurul’a yollandığını ve bu çalışmayla hayat pahalılığının yarısını yılbaşında ödemeyi öngördüklerini söyleyen Üstel, ileriki günlerde yaşanacakları bilemedikleri için böyle bir yasa tasarısıyla çözüm bulduklarını kaydetti.

Üstel, yasa tasarısının Genel Kurul’a gelmesiyle yaşananların ardından uzlaşı zemini yarattıklarını ve şimdide komiteye çekerek paydaşlarla daha detaylı görüşerek yeni bir uzlaşıya varma ve ortak zemini bulmayı planladıklarını söyledi.

Yeni bir öneri olması nedeniyle tasarıları komiteye çektiklerini, bunun bir geri adım olmadığını ifade eden Üstel, gerekli uzlaşı zemini bulunana kadar, gelişmelere de bakarak yeni bir oluşuma gideceklerini dile getirdi.

Üstel, seçim tarihinin de şu an Ocak olarak göründüğünü eğer bir değişiklik yapmaya karar verirlerse kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Ardından, Genel Kurul’da 11 yasa tasarısı oybirliğiyle komiteye geri çekildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası da oylanarak, Genel Kurul’da oyçokluğuyla kabul edildi.

Bugünkü görüşmelerini tamamlayan Meclis Genel Kurulu’nun yarın saat 10.00’da yeniden toplanması bekleniyor.

-Genel Kurul geçen hafta toplanmamıştı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Danışma Kurulu kararı uyarınca geçen hafta toplanmamıştı.

Hayat pahalılığı ödeneğinin nisan sonunda maaşlara yansıtılması ve ekonomik tedbirler uyarınca Ocak 2027’ye kadar maaşlara başka artış yapılmayacağının 19 Mart’ta açıklanması üzerine, kamuda örgütlü sendikalar genel greve başlatmıştı.

Komitede onaylanarak Genel Kurul’a sevk edilen, hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısının görüşülmesine başlanırken, sendikalar Meclis önünde eylem yapmıştı.

Meclis Genel Kurulu'nun hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısını görüştüğü oturuma 9 Nisan Perşembe sabahı 04.00 sıralarında ara verilmişti.

Başbakan Ünal Üstel’in 11 Nisan Cumartesi günü, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin 13 Nisan’daki Genel Kurul gündeminden çıkarılarak bir sonraki oturuma erteleneceğini duyurması üzerine sendikalar genel grevi askıya almıştı.