Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu vekillerin güncel konuşmalarıyla sürüyor.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat “Sözde hükümetin ağaç tahribatı ve peşkeş politikası” başlıklı konuşma yaptı.

Bugünün 22 Nisan Dünya Günü olduğunu anımsatan Kürşat, Dünya Günü kapsamında bu yıl temiz enerji konusunun gündemde olduğunu kaydetti.

Hükümeti “hiçbir konuda bir gaile çekmediğini” söyleyerek eleştiren Kürşat, Yeşilyurt’ta 100 dönümlük arazide yer alan çamların çam kese böceği sorunu yaşadığını ancak bununla ilgili bir adım atılmadığını söyledi.

“Bu arazinin tamamen kuruması beklenmiş sonra da UBP yandaşlarına, biri Tarım Dairesi’nde bir çalışanını babasına diğeri de Yeşilyurt Örgüt Başkanı’na verilmiştir.” iddiasında bulundu.

İklim kriziyle ilgili gerekli adımların atılmadığını söyleyen Kürşat, hükümetin kuraklık ya da iklim değişikliğinin yarattığı diğer sorunlarla ilgilenmediğini savundu.

Kürşat İskele’de atık suların denize karışması sorunuyla ilgilenilmediğini de söyledi.

Çam kese böceği konusunda tedbir alınmasını talep eden Kürşat, ormanlık arazi oluşturulmasını zor olduğuna işaret ederek, orman varlığının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmasında eğitime yer veren Kürşat, “Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinin, verdikleri mücadelede, yanlarındayız.” diye konuştu.

“1974 yılından beri birlikte yaşadığımız bu ülkeyi yurt bilen herkes ülkede böyle bir gündem olmadığını söylüyor.” diyen Kürşat “Hükümet laik demokratik çağdaş bilimsel adil eğitim hakkını, bu tüzük değişikliği ile birlikte öğrencilerin elinden almış oldu.ç” şeklinde konuştu.

Kürşat, laiklik konusunun toplumun kırmızı çizgisi olduğunu kaydetti, hükümet yetkililerini tüzüğü geri çekmeye çağırdı, aksi halde genel grev dahil ülkede yaşanacaklardan hükümetin sorumlu olacağını ifade etti.

Kürşat narenciye birliklerinin açıklamalarına işaret ederek konu hakkında bilgi istedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Çavuşoğlu, Kürşat’ın bahsettiği orman arazileri konusunda bilgisi olmadığını ancak ilgili bakan yurt dışından geldikten sonra konu hakkında bilgi vereceklerini kaydetti.

Cyprufex’in, 2009 öncesi, CTP döneminde kapatıldığını ifade eden Çavuşoğlu, kendilerinin iktidara geldikten sonra hummalı bir çalışma ile Cyprufex’i tekrar açtıklarını belirtti.

Çavuşoğlu "paketleme tesisi durduruldu" açıklamalarına yanıt olarak ise Cyprufex’in üreticiyi koruyan bir yapıda olduğunu bu nedenle kendilerinin bu kurumun hayatta kalmasına önem verdiklerini anlattı.

UBP’nin üretici dostu bir parti olduğunu, dalında kalan narenciye için bile ödeme yaptığını dile getiren Çavuşoğlu “UBP iktidarlarında hiçbir zaman ne kuraklık ne narenciye ne zeytin konusunda üretici yere düşürülmüştür.” dedi.

Başörtüsüyle okula gitmek isteyen öğrencilerin engellenmesinin siyasi bir yaklaşım olduğunu söyleyen Çavuşoğlu hukuk temelli bir duruş benimsendiğini ve öğrencilerin inançlarına uygun şekilde eğitim alma hakkının korunması gerektiğini belirtti.

Konuyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen eylemlerin sürgit hale getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu sendikaların hükümete yönelik tutumu da eleştirilerek, “Burası yüce Meclis’tir; sendikalar hükümete gün veremez." dedi.

Sendikaların tüm davetlerini reddederek teknik kurula da katkı koymadığını söyleyen Çavuşoğlu, yapılan düzenlemenin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin hukuka uygun olup olmadığını belirleyecek şeyin sokakta ateş yakmak ya da benzeri eylemler olmadığını söyleyen Çavuşoğlu "Bizim yaptığımız düzenlemenin hukuka uygun olmadığını iddia edenler, bu iddialarını mahkemeye taşımıştır. Eğer mahkeme, düzenlemenin hukuka uygun olmadığı yönünde karar verirse, boynumuz kıldan incedir." dedi.

Çavuşoğlu, 23 Nisan münasebetiyle, sendika yöneticilerine görevlerini sembolik olarak çocuklara devretme çağrısında da bulundu.

Sendika yönetimlerini eleştiren Çavuşoğlu, bugünkü sendika anlayışının, çocukların göstereceği yönetim becerisinden daha yetersiz olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Bazı sendikalar, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik bir katkı koymak yerine, dershanelerin, etüt merkezlerinin ve özel ders veren öğretmenlerin sözcülüğünü yapmaktan başka bir işle meşgul değiller" dedi.

-Kürşat

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat kullanılan dili eleştirdi. Yerinden söz alan Çavuşoğlu da eleştirdiği kesimin asla meslektaşları olan öğretmenler olmadığını, sendika yönetimleri olduğunu kaydetti.

-Toros

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros “İç ve dış gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

CTP Milletvekili Fikri Toros, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarına tepki göstererek, yapılan düzenlemeye karşı her kesimden on binlerce kişiden oluşan halk iradesinin buna karşı durduğunu söyledi. Toros, öğretmenlere ve sendikalara yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Toros, "Sendika yöneticilerine ve öğretmenlere karşı sergilenen tutumu gerçekten kınıyorum.” dedi.

Toros konuşmasının devamında, Kıbrıs ve bölgesinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin önemine dikkat çekti. Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerine işaret eden Toros, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde başlatılan hidrokarbon sondajlarının, Türkiye’nin kıta sahanlığıyla çakıştığını ve bu nedenle siyasi ihtilaf barındırdığını kaydetti.

İhtilaflar nedeniyle bölgedeki girişimlerin ilerleyemediğini belirten Toros bölgede imzalanan iş birliği protokollerine de işaret etti.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Toros, Türkiye’nin yeni Suriye yönetiminde nüfuzunu artırma çabasında olduğunu ve bu süreçte ABD’nin askeri varlığını azaltma niyetiyle hareket ettiğini söyledi. Toros, bölgede şekillenmekte olan yeni yapının hangi ülkelerin ortak menfaatine hizmet edeceğinin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

"Kıbrıs sorunu devam etmektedir. Hâlâ yaşanmakta olan çıkmaz nedeniyle bu sorun çözümsüz kalmakta, durağan değil aksine daha da karmaşık bir hâl almaktadır." diyen Toros, mevcut durumun hem uluslararası hem de bölgesel boyutlar kazandığına dikkat çekti.

Toros, “Bilinmelidir ki gerek Kıbrıs’ın kendisi, gerekse Kıbrıs üzerinde etkisi bulunan, başta garantör ülkeler olmak üzere tüm uluslararası aktörler, mevcut konjonktürde ortak çıkarlar odaklı müzakereler yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun yeniden Birleşmiş Milletler gündemine gelmesinin tesadüf olmadığını, bunun bölgedeki diplomatik ve jeopolitik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Toros, "Kıbrıs konusunun, iki toplum lideri arasındaki siyasi pozisyon farklılıklarına rağmen yeniden Birleşmiş Milletler’in gündemine gelmesinin sebebi, garantör ülkelerin ve uluslararası aktörlerin izlediği yeni yaklaşımlardır." dedi.

Toros, Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını, bu sürecin Avrupa Birliği ile ilişkileri de olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Doğu Akdeniz’de güvenlik ve enerji odağında yeni bir sinerjik birliktelik kurulmaya çalışıldığını belirten Toros, "Tüm bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler’in aldığı yeni inisiyatifin gerekçesidir." dedi.

Toros, Birleşmiş Milletler himayesinde başlatılan yeni sürecin, mevcut bölgesel konjonktürle uyumlu bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu fırsat dikkatle ele alınmalı ve en iyi şekilde değerlendirilmelidir.” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. CTP Milletvekili Fikri Toros’un, halk iradesine atıfla dile getirdiği eleştirilere yanıt veren Berova, demokrasilerde halk iradesinin önemli bir unsur olduğunu, ancak yasama faaliyetlerinin de bu iradeyle oluşan parlamentolarca yapıldığını hatırlattı.

Atılan adımların toplumsal uzlaşıyı, barışı ve evrensel ilkeleri zedelememesinin önemine değinen Berova Nazilerin de halk iradesiyle iktidara geldiğini hatırlatarak “Ancak bu irade sonucunda insanlık büyük bir yıkıma sürüklenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması adına Birleşmiş Milletler kurulmuştu. ifadelerini kullandı.

Berova Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimine ve uluslararası hukukta aldığı şekle dair de değerlendirmelerde bulundu.

Ana muhalefet partisinin bazı açıklamalarını eleştiren Berova, Avrasya ülkelerinin attığı son adımlara işaret ederek, bölgesel dengelerin hızla değiştiğine dikkat çekti.

Berova, Orta Doğu'daki gelişmelerin Kıbrıs’a doğrudan etkileri olduğunu belirterek, Avrasya ve Avrupa Birliği ülkelerinin enerji kaynaklarına yönelik yürüttüğü diplomatik temaslara değindi.

Federal çözüm temelinde yürütülen görüşmelerin artık tükendiğini ifade eden Berova, “Kıbrıs adasında federal bir çözüm temelinde yürütülen müzakereler, sayısız belge ve yoğun çabaya rağmen bir sonuca ulaşmamıştır. Ve bu noktadan sonra da başarıya ulaşacak herhangi bir ışık görünmemektedir.” dedi.

Eğitimde çağdaşlaşma konusuna da değinen Berova, bu sürecin laiklik kavramı etrafında değil, müfredat, uygulama saatleri ve eğitim metotları gibi yapısal başlıklar üzerinden yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

-Toros

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fikri Toros, konuşmasında kullandığı "halk iradesi" ifadesinin soyut değil, son derece somut bir gözleme dayandığını kaydetti.

Toros, yürüyüşün her kesimden yoğun bir katılımla gerçekleştiğine işaret ederek “Benim kastettiğim halk iradesi budur ve somuttur.” dedi.

Toros, konuşmasının devamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin işleyişine ilişkin bilgi verdi Kıbrıs’la ilgili kararlara işaret etti.